Arrestati due corrieri a Roccalumera, avevano lanciato due chili di hashish dall'auto in corsa

I carabinieri hanno arrestato a Roccalumera due uomini di 67 e 36 anni, di Messina, che viaggiavano su un auto e trasportavano due chili di hashish che hanno lanciato in strada alla vista degli uomini dell’Arma, prima che per entrambi scattassero le manette

Secondo quanto è stato ricostruito, iarabinieri hanno fermato il mezzo, sottoponendo gli occupanti ad un controllo e contestualmente hanno recuperato la busta di cui i due si erano appena disfatti, scoprendo che all’interno erano contenuti 20 panetti di sostanza stupefacente di tipo hashish per un peso complessivo di oltre 2 chilogrammi. La droga, inviata al Policlinico Gaetano Martino di Messina per le analisi di laboratorio che hanno accertato la purezza, è stata sequestrata ed i due soggetti arrestati, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

