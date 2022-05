Messina, cadavere di un 42enne marocchino trovato per strada: tracce di sangue nella zona

Giallo sul ritrovamento di un cadavere a Messina. Questa mattina il corpo senza vita di un 42enne marocchino, conosciuto come Rachid, è stato trovato in un casolare di fortuna in via Valore, nei pressi della struttura di accoglienza “Casa di Vincenzo”.

Immediato l'intervento sul posto della Polizia scientifica che ha compiuto tutti i rilievi. Nei pressi del casolare sono state trovate diverse tracce di sangue per terra e non è esclusa l'ipotesi dell'omicidio.

Secondo una prima ricostruzione, la morte sarebbe avvenuta nella tarda serata di ieri. Gli inquirenti avrebbero ascoltato alcuni uomini, tra cui due cittadini romeni.

