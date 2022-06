Autostrada chiusa, tram e bus: Messina si prepara alla carica dei 40 mila per Vasco

Mancano ormai poche ore al ritorno di Vasco Rossi in Sicilia. Il rocker modenese farà tappa a Messina, nell'Isola mancava da 4 anni, e quella messinese sarà l’unica tappa nella regione: previste oltre 40 mila persone e per l’evento sono in atto alcuni cambiamenti a cominciare dai tamponi Covid, che fino al 18 saranno effettuati all’ex Gasometro, in viale Giostra prima degli imbarchi della Caronte, così da poter agevolare l’utenza e stroncare sul nascere eventuali disagi.

Inoltre, Autostrade Siciliane fa saper che in occasione del concerto, che si terrà presso lo stadio comunale Franco Scoglio, verrà chiuso lo svincolo autostradale San Filippo dalle 8 del mattino di domani (venerdì' 17 giugno): gli unici mezzi che potranno transitare sono i bus, mezzi forniti di apposito pass e tutti quei viaggiatori che potranno esibire ili biglietto di ingresso allo stadio; per snellire la viabilità in occasione dell’evento è stata disposta la sospensione di tutti i cantieri mobili ed il potenziamento dei servizi agli utenti ai caselli.

A Messina la Atm (la società di trasporto pubblico) ha messo a disposizione un servizio navetta per poter consentire ai tantissimi fan di Vasco di poter raggiungere più facilmente lo stadio: con i mezzi, infatti, è possibile percorrere la tratta Zir-Bivio San FiIlippo e le navette saranno già disponibili dalle 10 alle 15 con due vetture, dalle 15 alle 21 e dalle 23 alle 3 il numero di mezzi disponibili sarà incrementato a 15.

Da Vasco Rossi a Baglioni e Mannoia, estate ricca di concerti in Sicilia Vasco Rossi Carmen Consoli Francesco De Gregori e Antonello Venditti Fiorella Mannoia Il Volo (foto di Paolo De Francesco per Moltimedia) Achille Lauro Ultimo Ermal Meta Gianna Nannini Claudio Baglioni Elisa Sangiovanni Blanco Fabri Fibra La Rappresentante di Lista Francesco Gabbani Eros Ramazzotti Mahmood Caparezza Anastacia Umberto Tozzi

Contestualmente saranno potenziate le corse del tram, che sarà attivo fino alle 3 del mattino del 18 giugno; la linea 1 dello shuttle 100, invece, garantisce oltre 45 corse nella fascia oraria dalle 10 alle 21, anche questa soluzione sarà quindi utile per raggiungere lo "Scoglio": raggiungeranno così lo stadio circa 15 mila persone.

© Riproduzione riservata