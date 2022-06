Motta D'Affermo, l'auto si schianta su un muretto: due turisti in ospedale

Due francesi in visita a Motta d'Affermo, in provincia di Messina, sono stati trasportati in ospedale dopo un incidente stradale autonomo a bordo della loro automobile di ritorno dalla visita alla Piramide 38° Parallelo, scultura monumentale situata in contrada Belvedere affacciata sul mare e coincidente con il trentottesimo parallelo.

Per cause ancora da accertare l'utilitaria nella quale viaggiavano i due stranieri ha perso il controllo uscendo da una curva e sbattendo contro un muretto di protezione in cemento nei pressi di contrada Pisciulia.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso i due malcapitati prima di trasferirli in ambulanza all'ospedale di Mistretta. Presenti sul luogo dell'impatto anche i carabinieri della compagnia di Mistretta per i rilievi e gli accertamenti del caso.

