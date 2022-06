Incidente a Messina, auto si ribalta in via Consolare Pompea: ferito il conducente

Incidente nella notte a Messina. Lo schianto è avvenuto in via Consolare Pompea, di fronte al ritrovo Trocadero, intorno alle quattro. Stando ad una prima ricostruzione il conducente di un'auto avrebbe perso il controllo del mezzo ribaltandosi e sfiorando anche altre vetture parcheggiate sulla strada della Litoranea Nord. L'automobilista, fortunatamente, non avrebbe riportato gravi ferite.

Sul posto i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la polizia municipale per gli accertamenti e la ricostruzione della dinamica.

Nonostante l'ora, intorno al luogo dell'incidente si è concentrata una piccola folla di curioso e si è creato qualche disagio per la circolazione delle auto.

Il 19 maggio, sempre in via Consolare Pompea (ma in quella occasione in pieno giorno) si era verificato un incidente dalla dinamica simile, con un'auto ribaltata in mezzo alla carreggiata.

