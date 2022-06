Tragedia sfiorata sulla Messina-Catania, agrigentino contromano si scontra con due auto

Un 77enne della provincia di Agrigento, partito due giorni fa dall'Inghilterra, dopo un lungo viaggio per raggiungere i parenti in Sicilia, era sbarcato questa notte con il suo furgone al porto di Tremestieri e stava percorrendo la Messina-Catania. Per cause ancora al vaglio degli inquirenti, l'anziano improvvisamente ha invertito la direzione di marcia andandosi a scontrare con una vettura condotta da un 60enne (fortunatamente rimasto illeso) sul viadotto Zafferia. L'anziano, però, ha proseguito la marcia contromano, impattando in galleria con una seconda auto a Larderia, questa volta condotta da un 19enne, con a bordo altri 4 giovani. Nessuno, anche in questo caso, ha riportato ferite gravi.

Solo a questo punto l'anziano, che è rimasto miracolosamente illeso, in evidente stato confusionale probabilmente dovuto alla stanchezza, è stato fermato da una pattuglia della polizia stradale e accompagnato in ospedale per accertamenti. Per lui scatterà la revoca della patente e il fermo amministrativo dell'auto per tre mesi.

