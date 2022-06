Messina, passa su una buca e cade dalla carrozzina: ferito anziano disabile

Disavventura per un anziano disabile a Messina. L'uomo è infatti caduto sull'asfalto dopo essere passato con la propria carrozzina su una buca in via La Farina.

Nell'impatto con l'asfalto, l'uomo si è procurato diverse ferite che hanno reso necessario il trasporto in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico. Dopo l'incidente è stato assistito da alcuni automobilisti e passanti in attesa che sopraggiungesse il personale del 118. Le sue condizioni sono ora al vaglio dei sanitari. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Guardia di Finanza che ha regolamentato il traffico fino all'arrivo della polizia municipale.

Quello dei dissesti stradali è uno dei problemi con cui la nuova amministrazione dovrà scontrarsi. Il mese scorso una buca si era formata in via Sant’Agostino, vicino all’incrocio con la via XXIV Maggio. L’area era stata recintata e la polizia municipale aveva fatto spostare le auto parcheggiate chiudendo un tratto di strada. Nella stessa zona in passato si era aperta una voragine ed erano stati necessari impegnativi lavori di ripristino.

© Riproduzione riservata