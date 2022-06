Incidente a Capo Milazzo: auto si ribalta, feriti due giovani

Incidente questa mattina a Capo Milazzo: un'auto è finita contro un muro e si è ribaltata, i due giovani che si trovavano a bordo sono rimasti feriti. La dinamica è ancora tutta da chiarire ma da una prima ricostruzione ci sarebbe un secondo mezzo coinvolto che, però, non è stato trovato sul luogo dell'incidente.

Sul posto è giunta un'ambulanza e i carabinieri. Dopo i primi soccorsi, i due giovani, che erano a bordo di un'Audi, sono stati trasportati al pronto soccorso per ulteriori accertamenti: fortunatamente per loro solo lievi feriti.

I carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi del caso.

Appena un giorno fa un'altra auto si era ribaltata in un incidente, questa volta a Messina sulla litoranea, poco dopo la chiesa di Grotte. La vettura si è ribaltata dopo il contatto con un altro mezzo. Secondo una prima ricostruzione, una Punto blu procedeva in direzione Palermo-Messina quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha toccato una Fiat Tipo che era posteggiata ai margini e una Mercedes per poi andare a concludere la sua corsa contro una Punto grigia che procedeva in direzione Messina-Palermo e capottare.

