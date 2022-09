Incidente a Milazzo, ciclista 60enne in prognosi riservata dopo lo scontro con un'auto

Incidente stradale oggi (11 settembre) poco dopo le 8 sulla litoranea di Ponente, a Milazzo, in provincia di Messina. Non è chiara la dinamica dell'impatto che ha visto coinvolte una bici, con in sella un 60enne, e un'utilitaria all'altezza del depuratore di Fossazzo.

Nell'impatto il ciclista ha riportato diversi traumi. Sul posto, allertati dai passanti, sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 che hanno prestato il primo soccorso all'uomo, prima di decidere del trasferimento al Policlinico di Messina.

Secondo le prime informazioni, il 60enne sarebbe in prognosi riservata. I vigili urbani hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

© Riproduzione riservata