Tir si ribalta da un ponte a Trebisacce, morto 59enne di Barcellona Pozzo di Gotto

Un incidente stradale mortale sulla strada statale 106, nel territorio di Cosenza, è costato la vita a Salvatore Perdichizzi, 59 anni, nato a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina.

Per cause da accertare Perdichizzi era alla guida di un autoarticolato che si è ribaltato finendo sotto un ponte a Trebisacce, in provincia di Cosenza. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari, i sanitari del 118 e il soccorso stradale per prestare il primo aiuto al 59enne che è stato trovato senza vita.

I vigili del fuoco hanno avviato gli interventi per mettere in sicurezza il luogo dell'incidente e recuperare la salma dell'uomo che era rimasta incastrata all'interno del mezzo pesante. La strada statale 106, nel tratto al km 387+200, è stata chiusa al traffico veicolare sino al termine delle operazioni di soccorso e del recupero dell'autoarticolato coinvolto nel sinistro.

