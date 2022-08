Covid, Hub chiusi per Ferragosto a Messina e provincia

I centri vaccinali di Messina e provincia chiuderanno lunedì 15 agosto (considerato giorno festivo), così come anche l'area tamponi con prenotazione ex Gasometro, mentre rimarranno aperte le aree screening di Palarescifina a Messina e di Milazzo per tutta la giornata. A comunicarlo l'Ufficio emergenza Covid 19 di Messina. Gli operatori della Centrale di Ascolto, che si occupano di gestire tutte le segnalazioni dei cittadini al numero verde 800954434, per motivi organizzativi resteranno aperti il 14 agosto mezza giornata dalle 8 alle 14 e non saranno operativi il 15 agosto.

