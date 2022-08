Panarea, crolla un costone: la spiaggia di Cala del Morto verrà interdetta

Poteva essere una tragedia, ma è andata bene. Anche stavolta. In località Cala del Morto, nella piccola isola delle Eolie, c’è stato il crollo del costone. In quell’istante nella zona sottostante non vi erano turisti e neppure diportisti. L'allarme a seguito di segnalazione lo ha lanciato il delegato municipale Edoardo Omero. «Adesso - dice l'avvocato Omero - i carabinieri hanno chiuso l'accesso alla strada da spiaggia nelle more di accertamenti tecnici e la guardia costiera dopo una ricognizione con la motovedetta emetterà ordinanza per divietò immediato di balneazione».

