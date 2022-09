Panarea, dopo il crollo del costone chiusa la stradina che porta al Calajunco

A Panarea chiude la stradina che porta al Calajunco. Rischio frane il motivo. Si tratta di un sentiero pedonale che conduce al villaggio preistorico del Milazzese ed alla sottostante baia di Calajunco, il luogo più attrattivo di Panarea per i turisti.

L’ordinanza è stata firmata dal capo area Placido Sulfaro dopo che nei giorni scorsi nella zona è crollata una parte del costone. Nella baia di Calajunco da tempo è vietata la sosta delle imbarcazioni da diporto, ma i natanti, grandi e piccoli, si ormeggiano sempre più numerosi in rada.

Intanto, a Vulcano, un'ordinanza è stata emessa per prorogare l'interdizione temporanea di un fabbricato per ii rischio gas vulcanici. Si trova in via Piano Baracche.

