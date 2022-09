Messina, bloccate le serate danzanti al M'Ama dopo liti e tentati omicidi

A Messina sospese le serate danzanti al M’Ama. Lo ha deciso il questore Gabriella Ioppolo. Il bar-discoteca si trova in via Consolare Pompea. Il provvedimento arriva dopo un’istruttoria successiva agli interventi di carabinieri e polizia. In particolare, si legge in una nota, «le forze di polizia hanno accertato condotte delittuose e violente realizzate all’interno del noto esercizio cittadino, per le quali si è resa necessaria l’adozione da parte dell’autorità provinciale di pubblica sicurezza del predetto strumento cautelativo che assolve ad una importante finalità di prevenzione affinché tali situazioni non si ripetano».

L’Arma dei carabinieri ha accertato le gravi condotte realizzatesi lo scorso 28 agosto che avevano condotto all’adozione di una misura cautelare in carcere per i reati di tentato omicidio e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, perpetrati al culmine di una violenta lite scaturita per futili motivi nel corso di una serata danzante all’interno del noto locale. Le volanti, invece, sono intervenute la notte dello scorso sabato 4 settembre all’interno e, subito dopo, all’esterno del locale, accertando la commissione di violente condotte di lite che avevano messo in pericolo anche gli altri clienti estranei al diverbio sorto, pure stavolta, per futili motivi.

Tali episodi, segnalati alla Divisione Pasi della Questura di Messina, hanno permesso a quest’ultimo ufficio di svolgere ulteriori accertamenti e di constatare con riferimento alla discoteca M’Ama un concreto pregiudizio per l’ordine e la sicurezza pubblica.

La chiusura temporanea del pubblico esercizio è mirata ad impedire «il protrarsi di tale situazione - conclude la nota - che rischia di compromettere la sicurezza dei cittadini che si trovino in quel locale o che intendano semplicemente passeggiare nelle sue prossimità».

