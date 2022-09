Messina, è morto Giuseppe Mauro storico dirigente del Comune

Lutto al Comune di Messina. È morto Giuseppe Mauro, noto come "Pucci", era uno storico dirigente in servizio per 37 anni. L'uomo aveva 74 anni ed è deceduto ieri sera. Dieci anni fa era andato in pensione.

Tra gli incarichi è stato vice segretario generale vicario del Comune e capo dei dipartimenti Affari di Giunta e di Consiglio, Bandi di gara e contratti, Servizi segreteria, Albo pretorio e Protocollo generale. In passato ha anche ricoperto l'incarico di dirigente dell'ufficio di Gabinetto, dal 2008 al 2010. Poi capo area Coordinamento Risorse interne e dirigente del dipartimento Gestione giuridica del personale.

Dal 2007 è stato nominato vice segretario generale vicario; dal 2008 componente della commissione di verifica sull'applicazione degli istituti contrattuali e della delegazione trattante di parte pubblica, sia dell'area dirigenza che dell'area personale.

Diffusa la notizia del decesso, sono stati tanti i messaggi di cordoglio da parte di ex colleghi che ne hanno sottolineato l'abnegazione per il lavoro.

