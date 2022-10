Lo Stromboli si calma, scalate autorizzate fino a 400 metri ma solo con guida

Il cratere si è calmato e il sindaco Riccardo Gullo, sentiti i vulcanologi e la Protezione civile, ha autorizzato nuovamente la scalata sulla montagna fino a 400 metri d’altezza. Ma lo potranno fare con al seguito le guide vulcanologiche. Fino a 290 metri invece i visitatori si potranno muovere liberamente. Nel borgo di Ginostra fino a 400 metri sempre con le guide e fino a 130 metri autonomamente. Le escursioni, grazie alla nuova ordinanza sindacale, riprenderanno da lunedì. Il sindaco Gullo lo ha anche annunciato a Stromboli dove in chiesa ha tenuto un nuovo incontro con isolani e villeggianti.

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, ha rilevato dall’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza e da osservazioni di campagna, che “la colata lungo la Sciara del Fuoco non e’ piu alimentata e, quindi, in raffreddamento. Persiste, nell’area craterica Nord, l’attività di spattering alla bocca 2 e ordinaria attività stromboliana alla bocca 1 con sporadiche esplosioni. Durante il periodo di osservazione, non è stata rilevata attività dall’area craterica Centro-Sud.

L’ampiezza media del tremore vulcanico continua a registrare deboli fluttuazioni dei suoi valori con un trend generale che, dalle prime ore di oggi, mostra una tendenza all’incremento”. “Allo stato attuale – concludono i vulcanologi - l’ampiezza del tremore risulta confinata principalmente nel livello medio-alto.

I dati delle reti di monitoraggio delle deformazioni sull'isola non mostrano variazioni significative dall'ultimo comunicato. (notiziarioeolie.it)

