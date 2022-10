Accordo Caronte&Tourist e sindacati, aumenti salariali per 450 lavoratori

I lavoratori di Caronte&Tourist riceveranno aumenti nello stipendio. È stato firmato il primo accordo integrativo di secondo livello del Gruppo Caronte e Tourist Isole Minori che avrà decorrenza dal primo novembre. Lo annunciano i segretari generali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti della Sicilia, Franco Spanò, Dionisio Giordano ed Agostino Falanga.

“Sono previste forme di armonizzazione e omogenizzazione dei trattamenti economici di circa 450 lavoratori delle società ex NGI, TDI ed ex Siremar operanti nel settore marittimo da e verso le isole minori della Sicilia – spiegano i sindacati – e la stabilizzazione a tempo indeterminato di 8 piazzalisti”.

Il costo dell’accordo si aggira su un milione di euro, “per far fronte alle esigenze dei lavoratori e delle famiglie in questa fase di estrema difficoltà”. Previste inoltre forme di welfare finalizzate alla tutela dei titoli professionali, l’erogazione di una somma una tantum contro il caro energia.

“È il primo accordo integrativo con il gruppo – sottolineano Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti della Sicilia – ed è un accordo di grande valenza in una fase economica di grande difficoltà del paese. Ancora una volta il lungo lavoro delle organizzazioni sindacali confederali si traduce in risultati di crescita, tutela e produttività per i lavoratori e per le società del Gruppo Caronte. Un accordo ancora più importante se lo si rapporta ai nuovi bandi di gara per i collegamenti marittimi da e per le isole minori che impongono la partecipazione di stakeholder strutturati”, aggiungono Spanò, Giordano e Falanga.

