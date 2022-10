Messina, auto si ribalta sulla Panoramica: quattro feriti

Quattro feriti è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio a Messina, sulla strada Panoramica. Secondo le prime informazioni il conducente di una Fiat Panda avrebbe perso il controllo dei veicolo che si è ribaltato nei pressi del bivio per Faro.

Sul posto, allertati dagli automobilisti, sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare il primo soccorso ai feriti e gli agenti della polizia municipale per i rilievi del caso e per riscostruire la dinamica del sinistro. Le condizioni delle persone rimaste ferite nell'incidente stradale non destano preoccupazioni.

Due giorni si è risolto senza gravi conseguenze l'incidente che ha visto ribaltarsi un veicolo impegnato nella raccolta dei rifiuti a Messina. Per cause ancora da accertare, il mezzo con a bordo il conducente si è ribaltato in una strada a San Filippo, frazione collinare del comune di Messina. Dopo una prima verifica delle condizioni del ferito, i medici hanno deciso di trasportare l'uomo in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

