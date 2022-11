Vulcano, ritrovati due mucche e quattro vitelli dopo giorni di ricerche

Paura a Vulcano per le mucche e i vitelli dispersi, fortunatamente ritrovati, ben lontani dalla stalla.

L’amara sorpresa l’ha avuta inizialmente l’allevatore Tindaro Rifici, che in località Piano continua a custodirli: dalla mandria, dopo il pascolo, all’appello mancavano due mucche e quattro vitelli. I familiari e gli amici si sono subito mobilitati per la ricerca. Gli animali sono stati ritrovati pochi giorni dopo a circa cinque chilometri dalla stalla, in fondo alla vallata di Roja, località Luccia, che dall’alto è uno dei luoghi più panoramici dell’isola di Vulcano, allo stato brado.

«Siamo felici – commenta la signora Immacolata Rifici -, dopo giorni di ricerche, abbiamo ritrovato le nostre vacche e i vitelli. Erano finiti in una parte dell'isola molto impervia, nella valle Roja, meta estiva di molti turisti. Le vacche si erano addentrate nel sentiero che porta alla valle, una volta scese hanno approfittato del pascolo rigoglioso e per ben quattro giorni si sono anche riposate. Avevamo perso le speranze di ritrovarle invece…».

