Acqua, tre giorni di disagi a Messina per lavori: le zone in cui verrà interrotta l'erogazione

Un intervento straordinario e urgente alla condotta che collega l'acquedotto Fiumefreddo al serbatoio Noviziato-Casazza a causa di una perdita, lascerà i messinesi per tre giorni senza acqua. I tecnici dell'Amam hanno individuato il problema nei pressi di piazza d'Armi e procederanno alla riparazione nei giorni 26, 27 e 28 novembre. Disagi anche il giorno prima dell'inizio dei lavori e nei due giorni successivi alla chiusura del cantiere. Il 25, il 29 e il 30 l'erogazione idrica sarà ridotta. Date che verranno rispettate se il tempo sarà clemente, altrimenti la riparazione della tubatura potrebbe subire variazioni.

Di seguito le zone in cui sarà interrotta l'erogazione:

Contrada San Corrao e parte alta di Gravitelli; parte alta della Via Torrente Trapani dal centro sportivo Cappuccini verso monte; via Puntale Arena, via Adda, via Carrai, via Varatia, via Trebbia, via Grattoni, via 108; contrada Scoppo e contrada Caprera; vallata Giostra dal viale Regina Elena verso monte, compresa la parte a monte (Badiazza, San Jachiddu, Tremonti, c.da San Michele, Reginella); San Licandro e tutta la zona a monte del viale Regina Elena; vallata del torrente Annunziata compresa tutta la parte a monte (contrada Citola, Annunziata Alta, Campo Italia); tutta la zona nord del Comune di Messina, dal viale Annunziata fino a Mortelle, compresi tutti i villaggi collinari (Marotta, Papardo, Castanea, Masse, Curcuraci, Faro Superiore – dalla via Torrente Papardo verso Sant’Agata), ad esclusione di Sperone, Salice, Faro Superiore (la parte dalla via Torrente Papardo fino a Tono) e della fascia litoranea dei villaggi di Paradiso, Pace e Sant’Agata; Ganzirri, Torre Faro.

Disservizi potrebbero verificarsi anche nelle zone Camaro Superiore (contrada Ummo, via Annibale, complesso Mito, contrada Luce) e Camaro S. Luigi e nella fascia litoranea dei villaggi di Pace e Sant’Agata.

