Stop all’erogazione dell’acqua, chiuse una trentina di scuole a Messina: ecco quali

Da domani pomeriggio una trentina di scuole di Messina chiuderanno i battenti fino a lunedì per mancanza di acqua.

Si trovano nella zona nord della città e saranno interessate dalla sospensione dell'erogazione idrica dovuta al alcuni lavori urgenti che l'Amam dovrà eseguire alla condotta che collega l'acquedotto Fiumefreddo al serbatoio Noviziato-Casazza.

A prevederlo è una ordinanza del sindaco Federico Basile. Sono esclusi dai lavori i plessi delle scuole che si trovano nelle zone della città non interessate alla sospensione del servizio idrico.

L’erogazione del servizio idrico sarà sospesa per almeno 72 ore. E vista l’impossibilità di utilizzare i servizi igienici delle strutture scolastiche e di assicurare l’uso di acqua all’interno degli edifici, rimarranno chiusi numerosi istituti.

Ecco nel dettaglio, tutte le scuole che resteranno chiuse

Istituto comprensivo “Gravitelli”: plessi di via Castelli e di Gravitelli.

Istituto Comprensivo “S. Francesco di Paola”: plesso S. Licandro e sede centrale S. Francesco di Paola.

Istituto Comprensivo “ E. Vittorini”: plessi SS Annunziata, di via Caprera e di viale Annunziata.

Istituto Comprensivo “Villa Lina Ritiro Cesareo”: plessi Villa Lina, Lombardo Radice, Mauro, Salice, S. Michele, Vann’Antò.

Istituto Comprensivo “Petrarca – Paradiso”: sede centrale Petrarca, plessi Ganzirri e Donato.

Istituto Comprensivo “Evemero da Messina”: sede centrale, plessi Torre Faro, Faro Superiore, Papardo.

Istituto Comprensivo “Boer – Verona Trento e Cristo Re”: plesso ex Matteotti.

Istituto scolastico superiore La Farina – Basile: plesso Basile Annunziata

Istituto scolastico superiore Bisazza viale Annunziata

Istituto scolastico superiore Antonello – Verona Trento – Todaro: plesso Majorana e viale Giostra.

