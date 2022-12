L'incendio e le bombe d'acqua su Stromboli, stanziati 450 mila euro

A Stromboli per l’emergenza post incendio e per le continue bombe d’acqua il commissario e la Protezione civile hanno stanziato oltre 450 mila euro euro. Sono 244.609,22 per i lavori di rimozione dei rifiuti sull'arenile e prospiciente fondale di Spiaggia Lunga effettuati dalla ditta Castalia Consorzio Stabile di Roma; euro 1.550,19 per i lavori di rimozione dei rifiuti sull'arenile e prospiciente fondale di Spiaggia Lunga dalla ditta Letizia Dario;e uro 1.550,19 per i lavori di rimozione dei rifiuti sull'arenile e prospiciente fondale di Spiaggia Lunga dalla ditta Oliva Stefano.

Inoltre ci sono state le ordinanze di Protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità nel territorio dell'isola di Stromboli, in relazione allo stato di attività del vulcano, conseguente agli eventi parossistici per la fornitura di materiale e attrezzature di pronto soccorso - Containers e mezzi e sono stati stanziati 106 mila euro.

Per il materiale e per le attrezzature di pronto soccorso e attrezzature soccorso speleo, sanitario, logistica e antincendio, impegnati 93 mila 739 euro.

Il sindaco Riccardo Gullo ha anche nominato il geologo Nico Russo, responsabile unico del procedimento e il geometra Bartolo Bonino, progettista e direttore dei lavori per gli interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria del demanio idrico fluviale corsi d'acqua nel Torrente Boccetta del Comune di Lipari.

