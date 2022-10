Stromboli tra incendio, fango e fiction: 11 indagati, anche il sindaco Gullo e l'ex Giorgianni

Undici indagati per l'incendio di Stromboli scoppiato durante le riprese della fiction Protezione Civile, voluta dalla Rai con una puntata dedicata all'isola delle Eolie. Il provvedimento è stato firmato dal sostituto procuratore del tribunale di Barcellona, Carlo Brai. Le inchieste sono due, c'è anche quella che riguarda l'alluvione con la bomba d'acqua e danni ingentissimi per il fiume di fango. Per molti l'alluvione è stata causata dal diverso assetto della montagna provocato proprio dall'incendio precedente.

Fra gli indagati i rappresentanti delle due società romane incaricate dalla Rai, vigili del fuoco, l'ex sindaco, l'attuale primo cittadino e un dirigente comunale. Gli indagati sono i rappresentanti della società di Roma «11 Marzo Produzione Film» e «Best Sfx» Roberto Ricci, Matteo Levi ed Elio Terribili, i vigili del fuoco Alessandro Romeo, Carmelo Siracusa, Antonino Lo Faro, Giuseppe Marra, Simona Pognant (dirigente romana), l'ex sindaco Marco Giorgianni, il dirigente Mirko Ficarra e l'attuale primo cittadino Riccardo Gullo. Indagate anche le due società.

Il piemme Brai ha nominato quattro consulenti, Gianni De Podestà, Lamberto Griffini, Maria Vietti e Diego Italiano.

Il commento dell'ex sindaco Marco Giorgianni: «Sono più che sereno su quanto fatto - ha dichiarato - ho concesso solamente una autorizzazione per la postazione nella località prescelta, ma certamente non per appiccare il fuoco. Inoltre, ho emesso anche un'ordinanza per vietare il fuoco nelle giornate ventose e invece...».

