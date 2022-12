Tac di nuovo guasta all'ospedale di Lipari, paziente trasferita in elicottero a Milazzo

Tac nuovamente guasta a Lipari, una isolana è stata trasferita con l'elicottero del 118 all'ospedale di Milazzo. Viaggio in elisoccorso anche per una donna con covid. Il velivolo del 118 in un'ora ha così fatto due viaggi per trasferire eoliani in presidi ospedalieri. A Milazzo per la tac e a Barcellona Pozzo di Gotto per il paziente ammalato di Covid. Tra non poche polemiche.

Il commissario dell’Asp Bernardo Alagna aveva promesso l’arrivo di una nuova tac, visto che l’attuale continuamente si guasta e piu’ volte i pazienti eoliani si sono dovuti trasferire con l’elisoccoso nei piu’ vicini ospedali in terraferma. Ma invece della nuova tac si è proceduto a far sistemare la “vecchia” che si è nuovamente guastata a distanza di qualche mese. E sono ripresi i voli…

