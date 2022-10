A Lipari Tac guasta, l'elisoccorso si alza in volo per sei volte tra le polemiche

Sei interventi dell’elisoccorso in pochi giorni e la maggior parte perché da una quindicina di giorni la Tac all’ospedale di Lipari non funziona. Negli ultimi giorni ben tre interventi del velivolo del 118 e sabato addirittura nel corso della giornata altri tre voli. Due di mattina e uno di pomeriggio e tutti per far una tac al Papardo e al Policlinico di Messina.

I tre isolani (una donna e due maschi) tutti a causa di una regressa embolia, per calcolosi alla cistifellea e per una persistente cefalea. Nell'isola di Lipari esplodono le polemiche.

«Da tempo è guasta - dicono gli isolani - e vari controlli si sono dovuti rinviare per evitare di andare a Milazzo o Messina. C'è da sperare che stavolta possa essere sostituita con una nuova perchè ormai questa è un pezzo da...museo».

Interpellato il commissario dell'Asp Bernardo Alagna ma al momento non si è pronunciato.

Notizia tratta da notiziarioeolie.it

© Riproduzione riservata