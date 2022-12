Nuovo terremoto in Sicilia, una scossa fa paura lungo la costa Messinese

Trema ancora la terra in Sicilia. Una scossa di magnitudo 2.5 è stata registrata lungo la costa Messinese alle 4:09 ad una profondità di 138 chilometri. A rilevarla, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma.

Negli ultimi giorni altre scosse si sono registrate sempre nel Messinese. Ieri pomeriggio una di magnitudo 2.6 è stata registrata tra Reggio Calabria e Messina. L’epicentro si trovava ad una profondità di 38 km. Il terremoto è stato localizzato dagli strumenti della sala sismica INGV di Roma e l’evento non è stato avvertito dalla popolazione.

Queste scosse in mare arrivano a 5 giorni da quelle registrate sempre nella zona di Messina ma sulla terraferma. Lo scorso giovedì l'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, aveva rilevato una scossa di magnitudo 3.7 con epicentro nei pressi del comune di Floresta, in provincia di Messina. La profondità stimata era stata di circa 45 km e il sisma non aveva causato danni a cose o persone. Prima del sisma, erano state registrate altre due scosse a poca distanza l'una dall'altra di magnitudo 3.0 e 3.1 tutte con epicentro nei pressi del piccolo comune siciliano. L'ultima scossa di terremoto era stata registrata dall'INGV alle 19.22 e localizzata a 4 km da Floresta. Il sisma di magnitudo 2.3 non era stato avvertito dalla popolazione che invece aveva sentito le altre tre scosse.

