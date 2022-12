La morte di Viviana e Gioele, oltre 61mila firme per chiedere la riapertura delle indagini

Oltre 61mila firme raccolte per chiedere la riapertura delle indagini sulla morte di Viviana Parisi e del piccolo Gioele. In circa 4 mesi boom di adesioni alla petizione lancia da Daniele Mondello, padre del bimbo di 4 anni e della moglie di 43 anni, trovati morti oltre due anni fa nelle campagne di Caronia. L'uomo ha infatti chiesto di partecipare all'iniziativa sulla piattaforma change.org (clicca qui per aderire).

In circa quattro mesi sono state raccolte per l'esattezza 61.228 firme per chiedere giustizia per Viviana e Gioele. L'obiettivo è arrivare a 75mila. Il gip del Tribunale di Patti, accogliendo la richiesta della Procura, ha infatti archiviato l’inchiesta sulla morte della dj e del figlio trovati nell’agosto 2020 nelle campagne di Caronia, in provincia di Messina.

La Procura aveva ipotizzato che la donna si fosse suicidata gettandosi da un traliccio della corrente, dopo aver ucciso il piccolo; l’altra ipotesi era che si fosse tolta la vita dopo la morte accidentale del figlio.

«Io, da quel 3 agosto, mi batto come un leone per trovare verità e giustizia. Adesso sono qui a chiedere anche a te un aiuto per questo fine», scrive Daniele Mondello. E aggiunge: «Vorrei - è questa la mia preghiera laica - che firmi questa petizione per l’apertura del caso ed è ciò che desideriamo tutti: "Giustizia e Verità per Gioele e Viviana". La legge non è una rete in cui solo i più deboli restano invischiati - come mosche in una tela di ragno - ma è uno scudo posto a vantaggio di tutti. Le chiedo un piccolo atto d'amore; un atto di integrità e coraggio per un bimbo i cui talenti sono persi per sempre».

