Lipari, colpito con una bottiglia durante una lite: grave in ospedale, intervento chirurgico urgente

A Lipari un isolano, nel corso di una lite, è stato colpito con una bottiglia rotta. È in gravi condizioni. È stato trasferito al pronto soccorso e, dopo i primi accertamenti, è stato deciso che dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico.

Nel reparto da tempo è in servizio solamente un medico, il dottor Enzo Compagno. I due-tre che in precedenza erano in servizio, dalla direzione dell'Asp di Messina non sono stati ancora sostituiti. Da solo, senza un collega chirurgo, Compagno è entrato in sala operatoria per il delicato intervento, con l'unica collaborazione di anestesisti e infermieri. Date le gravi condizioni dell'isolano non si è potuto richiedere l'intervento dell'elisoccorso.

I carabinieri, nel frattempo indagano sulla lite.

