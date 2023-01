Trema la terra in Sicilia: due scosse di terremoto si sono verificate nel Messinese

Il 2023 inizia come è finito il 2022: trema la terra in Sicilia. E così dopo la scossa di ieri registrata a Catania, questa mattina due hanno interessato la provincia di Messina, entrambe si sono verificate in mare.

La prima, alle 3:55, è stata registrata dalla sala sismica Ingv di Roma nella zona delle Isole Eolie, ad una profondità di 231 chilometri. Il terremoto è stato di magnitudo 2.0 e non è stato avvertito dalla popolazione isolana.

Poco dopo, alle 4:35, un'altra scossa è stata registrata sulla costa siciliana nord orientale, nel Messinese. Il terremoto è stato di magnitudo 2.2, a una profondità di 120 chilometri. A rilevarlo è stata nuovamente la sala sismica Ingv di Roma.

Ieri, primo giorno dell'anno, una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 era stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 2 chilometri a Nord Est di Ragalna in provincia di Catania e a una profondità di 3 chilometri. Il sisma, avvertito da una parte della popolazione, è stata registrata dalla sala operativa Ingv di Catania alle ore 11,28.

