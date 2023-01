Riapre la galleria Telegrafo sulla Messina - Palermo

La galleria Telegrafo e la tangenziale Nord di Messina verranno riaperte domani, sabato 14 gennaio. È quanto emerso dalla riunione operativa che si è svolta ieri nel tardo pomeriggio. Questa la decisione del Cas che ha dato il via alla riapertura a partire dalle 18 di domani.

La galleria è chiusa dalla notte tra il 23 e il 24 dicembre dopo l'incendio di un camion all'interno. Si è tentato di tutto per velocizzare gli interventi di ripristino di un'arteria molto importante, con turni h24, sette giorni su sette, ma il forte vento che si è abbattuto nelle scorse ore in provincia di Messina non ha consentito le operazioni di “spritz beton”, per mezzo delle quali la volta del tunnel viene rivestita a strati di una speciale miscela di malta ad alta resistenza. Adesso, però, è soltanto questioni di ore: verrà riaperta la galleria e la tangenziale Nord.

Sul fronte autostrade, però, ancora brutte notizie. Ieri, infatti, la polizia stradale ha sequestrato il viadotto Furiano, lungo l’autostrada A-20 Messina-Palermo, a Caronia, imponendo l’assoluto divieto di transito veicolare per il rischio di crollo. La richiesta di sequestro è stata fatta dalla procura nell’ambito di un procedimento penale che vede indagati tre dirigenti del Cas i quali, secondo l’accusa "pur consapevoli delle criticità di tenuta del manufatto (mai revisionato e rispetto al quale l’ente concessionario si è mostrato totalmente inadempiente nei riguardi del quadro normativo tecnico cogente in termini di controllo periodico della stabilità), hanno omesso di provvedere ai lavori necessari di risanamento o di manutenzione straordinaria".

