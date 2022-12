Camion in fiamme in galleria: chiuso un tratto della Messina-Palermo, solo in un senso

Un camion frigorifero va a fuoco lungo l’autostrada A20: tanta paura e traffico bloccato. Un grosso mezzo, questa notte, è andato in fiamme nella galleria Telegrafo, nei pressi di Villafranca. L'autostrada A20 è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia, per consentire le operazioni di spegnimento. È stata poi riaperta in direzione Messina, ma resta chiusa verso Palermo.

Sul posto sono arrivati subito due mezzi dei vigili del fuoco e la polizia stradale. Il conducente del tir è stato portato in ospedale per accertamenti a seguito dei fumi che si sono sprigionati dopo il rogo.

Appena due settimane fa, il 9 dicembre scorso, sempre in questo tratto autostradale, in direzione Messina, tra il casello di Villafranca Tirrena e lo svincolo di Giostra, un'auto aveva preso fuoco prima di imboccare la galleria Telegrafo. Il conducente era riuscito ad abbandonare il veicolo, mettendosi in salvo nei pressi del parcheggio Salice.

