Messina, maxi tamponamento nella galleria Telegrafo: morta un'anziana

Incidente mortale a Messina. Per cause in fase di accertamento un maxi tamponamento ha visto coinvolte intorno alle 9.30 di oggi (10 agosto) tre auto all'ingresso della galleria Telegrafo, in direzione Messina. Nell'impatto ha avuto la peggio una donna di 83 anni, Anna Cucinotta, passeggera di una delle vetture coinvolte, che, dopo un primo intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto per prestare il primo soccorso, è stata trasferita al Policlinico dove è morta dopo il suo arrivo.

Sul posto sono intervenute alcune auto della polizia stradale per effettuare i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell'incidente. Sul tratto di strada, interessato dai lavori al viadotto Ritiro, si sono creati rallentamenti alla viabilità.

La scorsa notte, sempre nel Messinese, si è verificato un altro incidente stradale che ha provocato sette feriti. A Spadafora, all'altezza di via San Martino, si è registrato uno scontro tra due utilitarie. I feriti, fortunatamente non gravi, sono stati trasportati in ospedale e anche per questo sinistro si sono create lunghe code di auto. Sono intervenuti i carabinieri e il personale dell’infortunistica stradale.

