Incidente mortale a Lipari, in centinaia per l'ultimo saluto a Giovanni Profilio

In centinaia a Lipari per l'ultimo saluto a Giovanni Profilio, l'uomo di 36 anni morto in un incidente stradale il 31 luglio scorso. Il funerale è stato celebrato nella Basilica Minore di San Cristoforo a Canneto gremita di parenti e di amici. Sull'isola - come riporta il Notiziarioeolie.it -, su iniziativa del sindaco Riccardo Gullo, è stato proclamato il lutto cittadino.

L'incidente è avvenuto intorno alle 6,30 di domenica 31 luglio, nel tratto che da Canneto conduce a Lipari. La moto, che nell'impatto ha perso il manubrio, è finita quasi all'uscita della galleria. L'uomo lavorava per una ditta della borgata con la qualifica di frigorista.

Profilo sembra stesse rientrando a casa dopo una notte trascorsa con gli amici, alcuni dei quali viaggiavano in auto dietro di lui. Dopo lo schianto è stato subito dato l'allarme e sul posto è arrivata l'ambulanza ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Intanto, dopo l’autopsia, va avanti l'indagine della procura che ha nominato un consulente tecnico d’ufficio per gli accertamenti all’interno della galleria.

