Autostrada Messina-Palermo, dopo i lavori la Galleria Telegrafo riapre parzialmente

Dalla mezzanotte riapre, seppure in maniera parziale, l’autostrada A20 nel tratto compreso tra lo svincolo di «Giostra» e quello di Rometta, come noto, chiuso alla circolazione nell’ultimo periodo a seguito dell’incendio di un autoarticolato avvenuto il 24 dicembre scorso. Lo comunica la Prefettura di Messina che seguito costantemente l’evolversi dei lavori tramite il comitato operativo per la viabilità che si è riunito in vista dell’imminente riapertura per analizzare eventuali criticità.

Nella riunione di oggi sono state definite le modalità operative per consentire il ripristino in sicurezza della Galleria “Telegrafo» e della conseguente ordinaria viabilità stradale ed autostradale. Pertanto, dalla mezzanotte di oggi sarà nuovamente percorribile nella sua interezza la A/20 con direzione Messina-Palermo, con l’avvertenza che, per altri due giorni, cioè nelle giornate del 15 e del 16 gennaio, rimarrà ancora non utilizzabile lo svincolo in uscita di Villafranca Tirrena per dare corso al riassetto della originaria segnaletica, al fine di una maggiore tutela degli automobilisti, che, nell’ultimo periodo, hanno potuto usufruirne per accedere in senso contrario all’autostrada. Lo svincolo di Giostra, invece, potrà essere impegnato in entrambi i sensi di marcia e, quindi, anche con direzione Messina-Palermo.

