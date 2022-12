Camion in fiamme sulla Messina-Palermo, galleria Telegrafo chiusa per 2 settimane a causa dei danni

L'incendio è stato così grave da danneggiare anche l'autostrada. L'incendio di un tir, sabato 24 dicembre, sull'autostrada A20 Messina-Palermo ha creato problemi strutturali alla galleria Telegrafo. Saranno dunque necessari interventi che rischiano di andare per le lunghe.

I tecnici del Cas hanno presentato un bilancio sulle conseguenze dell'incidente durante un vertice in Prefettura al quale hanno preso parte le forze dell'ordine e i sindaci dei comuni di Villafranca, Saponara e Rometta.

Da una prima analisi, si ipotizza di mantenere chiuso al traffico il tratto coinvolto nell'incendio per circa quindici giorni. In questo periodo di tempo l'autostrada sarà percorribile in direzione Messina, ma per chi viaggia in direzione Palermo sarà interdetto lo svincolo di Villaffranca Tirrena. Lo stop comporterà l'uscita a Boccetta o a Giostra e sarà dunque necessario percorrere la Ss113 e, poi, immettersi in autostrada allo svincolo di Rometta.

Per domare l'incendio sono intervenute diverse autobotti. E a causa delle elevate temperature all’interno della galleria, è stato necessario chiamare il supporto della squadra di Milazzo.

