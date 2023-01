Un giovane di 22 anni è stato ferito la scorsa notte con una coltellata alla gola vicino a una discoteca di Villafranca Tirrena (Me). A ferirlo al culmine di una lite per futili motivi sarebbe stato un coetaneo denunciato dai carabinieri. La vittima è stata trasportata al Policlinico e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Non sarebbe in pericolo di vita.

