Chiude la provinciale 173 a Motta d'Affermo, disagi per gli automobilisti dei Nebrodi

Disagi per chi dovrà percorrere la strada provinciale 173 nei pressi di Motta d'Affermo. La III direzione - Viabilità Metropolitana - della Città Metropolitana di Messina ha disposto, da domani, la chiusura temporanea al transito, al km 5+000, circa per permettere l'esecuzione dei lavori di riparazione della condotta di raccolta delle acque.

Si tratta di un'arteria che collega diversi paesi dei Nebrodi e che per due giorni non sarà accessibile al traffico veicolare. Il provvedimento, in vigore dalle ore 18 del 3 febbraio prossimo, sarà esecutivo fino alla stessa ora del 5 febbraio, quando l'intervento di riparazione dovrebbe essere ultimato e ripristinato il manto stradale.

Si tratta di una strada trafficata dagli automobilisti non solo di Motta D'Affermo ma anche dei paesi vicini come Pettineo, Mistretta e Castel di Lucio. La sua interruzione sicuramente causerà molti disagi per raggiungere le destinazioni, vista la mancanza di valide alternative in zona.

