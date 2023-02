Sorpresi con 300 grammi di coca e droghe sintetiche, due arresti a Giardini Naxos

I carabinieri hanno arrestato a Giardini Naxos in flagranza di reato, un 52 enne della provincia di Catania, già noto alle forze dell’ordine, e un 37enne titolare di un esercizio commerciale perché responsabili del reato di spaccio di droga.

All’esito della perquisizione, i militari hanno trovato e sequestrato 300 grammi circa di cocaina ancora in forma solida, una bustina contenente alcuni grammi di polvere rosa, costituita da un mix di droghe sintetiche di tipo Ketamina e Mdma, di un bilancino di precisione ancora con residui di stupefacenti.

Dai risultati delle analisi di laboratorio, effettuati sulle droghe dal reparto carabinieri investigazioni scientifiche di Messina, è emerso un elevatissimo grado di purezza della cocaina, dalla quale sarebbe stato possibile ricavare oltre 1700 dosi per un valore di mercato di circa 15.000 euro.

