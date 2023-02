Valle del Mela, è morto Peppino Lucchesi: addio all'imprenditore di "Celertrasporti"

Si è spento al Policlinico di Messina, all'età di 89 anni, l'imprenditore Giuseppe Lucchesi di Pace del Mela. La sua azienda, la Celertrasporti, leader a livello internazionale nel settore del trasporto gommato, ha dato lavoro a molta gente del comprensorio messinese. Chi lo ha conosciuto parla di un uomo generoso che partendo dal basso, con determinazione e carisma, è riuscito a portare la sua attività ad alti livelli. Grande cordoglio sui social in queste ore.

Il team Nibali scrive: "Un grande supporter della prima ora del nostro team e grandissimo appassionato del ciclismo".

Una passione, quella per le bici, che portò Lucchesi a fondare una squadra di atleti su due ruote. In prima persona, tra l'altro, l'imprenditore si adoperò spesso con le istituzioni e col mondo sportivo, per portare nella zona tirrenica della Sicilia il Giro d'Italia.

I funerali di Peppino, così come amavano chiamarlo amici e conoscenti, si svolgeranno sabato 4 alle 15.30 presso la chiesa del Santissimo Redentore in Pace del Mela, mentre questa sera alle 20 la salma dell'imprenditore sarà collocata dentro la Celertrasporti di Giammoro per la veglia funebre.

