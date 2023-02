Lutto nel basket siciliano: si è spenta a Messina Rossana Libro

È morta prematuramente un'eccellenza dello sport siciliano: Rossana Libro, prima da giocatrice di basket e poi da allenatrice, era uno dei volti più noti della pallacanestro dell'isola. Soprattutto nella provincia di Messina, dove l'atleta ha allenato centinaia di giocatori, partendo dal minibasket e arrivando alla serie B. Prima di diventare allenatrice, Rossana ha anche fatto l'arbitro.

Tantissimo il cordoglio manifestato da atleti e associazioni sui social. Questi alcuni dei messaggi postati in queste ore su facebook:

Salvatore Parlato - Trovare una foto di Rossana Libro non è facile, perché era una persona che non amava mettersi in mostra. Per lei parlavano carattere e competenze. Io la ricordo solo da arbitro, sempre professionale e disponibile. Non la vedevo da tanti anni, ma sapere che non c'è più mi ha fatto male. Che la terra ti sia lieve, Rossana.

Bruno Donio Sofia - Fin da quando ero bambino ricordo la tua presenza, il tuo equilibrio e la tua serenità, come arbitro prima,come allenatrice poi e sempre come grande appassionata del nostro sport in città. Oggi è una giornata dolorosissima per noi che ti abbiamo conosciuto, frequentato e che abbiamo apprezzato le tue doti. Che la terra ti sia lieve. Riposa in pace.

La Polisportiva Rescifina, in tutte le sue componenti, si unisce al dolore della famiglia per la prematura scomparsa della storica allenatrice Rossana Libro.

Dal minibasket alla serie B femminile, ha allenato decine di ragazze e ragazzi che oggi la piangono con sincero cordoglio. R. I. P. Rossana Libro

La Katàne basket in tutte le sue componenti porge le più sentite condoglianze alla famiglia di Rossana Libro per la sua prematura scomparsa.

Ileana Aleo - Rossana era una persona eccezionale, possedeva un’energia incredibile e aveva una bella parola per tutti, anche nei momenti più duri.

La PCR Messina, in tutte le sue componenti piange la scomparsa della cara, indimenticabile Rossana Libro.

Sei stata più che un Coach. Non ti dimenticheremo mai.

Oggi è un giorno triste per la grande famiglia del Basket School, la cara Rossana Libro ci ha lasciati. Le più sentite condoglianze alla famiglia e la speranza che lassù Rossana riposi in pace

La Fortitudo Messina partecipa al dolore dei familiari e di tutta la Pallacanestro Siciliana per la Scomparsa della carissima Rossana Libro, Professionista appassionata e persona limpida e solare che ricorderemo sempre con grande affetto.

L'ASD Castanea Basket, piange la scomparsa dell'amica Rossana Libro, immensa persona, enorme cuore, grande coach che ha sempre trasmesso la sua passione e professionalità. Ciao Ross sarai Sempre con noi.

