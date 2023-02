Giammoro, investita e uccisa a 58 anni mentre attraversa sulle strisce: fermato il pirata della strada

Francesca Parisi, 58 anni, è morta mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Una tragedia si è consumata ieri sera lungo la via Nazionale di Giammoro, frazione di Pace del Mela in provincia di Messina. La donna è stata travolta da una Ford Fiesta e le ha procurato ferite gravissime che non le hanno dato scampo.

Chi l'ha investita è un uomo di oltre 40 anni che non si è fermato. Ma è stato individuato poco dopo e fermato dai carabinieri. Sono state anche disposte le analisi tossicologiche per valutare le sue condizioni quando era alla guida del mezzo. L'impatto è stato gravissimo. Quando i sanitari del 118 sono intervenuti hanno provato a rianimare la donna che però è arrivata al pronto soccorso di Milazzo priva di vita a causa del trauma cranico che aveva riportato nell'incidente. Sulla dinamica stanno indagando i carabinieri della compagnia di Milazzo.

Francesca Parisi, nata a Condrò, era sposata con un agente della polizia municipale di Santa Lucia del Mela, e residente a Giammoro dove lavorava in un’agenzia di vigilanza. Tanti i messaggi di cordoglio e dolore sui social e fra questi anche quello del sindaco di Santa Lucia del Mela Matteo Sciotto. «Mi è appena giunta una bruttissima notizia – ha scritto sulla sua pagina Facebook –. Sono vicino al nostro vigile urbano Stefano Barbera per la morte prematura e violenta della moglie Francesca Parisi, vittima di un’auto pirata».

