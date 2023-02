Lo Stromboli torna a sputare lava, scoppia un incendio a Forgia Vecchia

Lo Stromboli ha ripreso ad eruttare. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio Etneo, segnala che «si è osservata, dalle immagini della rete di videosorveglianza, una esplosione di intensità maggiore rispetto alla normale attività stromboliana, seguita da altre esplosioni di minore intensità. L'ampiezza media del tremore vulcanico non ha mostrato variazioni significative e si mantiene nell'intervallo dei valori medio-bassi. I dati delle reti di monitoraggio geodetico dell'isola di Stromboli non mostrano variazioni significative».

Il sindaco Riccardo Gullo precisa che «a seguito di una esplosione maggiore del vulcano Stromboli è in atto in località Forgia Vecchia un incendio di dimensioni modeste causato dalla ricaduta di lapilli sulla vegetazione circostante. Al momento le fiamme appaiono circoscritte e non destano particolare preoccupazione, ma le autorità competenti, sono state attivate dalla prefettura di Messina, e monitorano costantemente l’evolversi della situazione. In caso di necessità della adozione di particolari misure o di comportamenti precauzionali, l’Amministrazione e la Protezione Civile comunale avranno cura di informare prontamente gli abitanti di Stromboli tramite la diffusione di ulteriori avvisi».

