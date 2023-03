Pitbull azzanna una bambina di 3 anni a Rodì Milici: è in gravi condizioni

Dramma a Rodì Milici, in provincia di Messina. Un pitbull ha azzannato una bimba di tre anni che, adesso, si trova in gravi condizioni. L'aggressione da parte dell'animale è avvenuta ieri sera. La piccola è stata subito soccorsa e trasportata in elisoccorso al Policlinico di Messina dove è stata ricoverata in codice rosso con ferite alla testa, avrebbe riportato anche la frattura di una vertebra cervicale.

Nella notte è stata poi sottoposta ad un delicato intervento chirurgico da un'équipe composta da neurochirurgo, otorino e oculista, ma le sue condizioni sono molto serie. La bambina è ricoverata in terapia intensiva pediatrica in prognosi riservata.

Sulla vicenda sono state avviate indagini per ricostruire la dinamica e individuare eventuali responsabilità. Secondo una prima ricostruzione, la bambina sarebbe stata morsa dall’animale di proprietà di un parente. La Procura di Barcellona ha aperto un fascicolo d’inchiesta e delegato le forze dell’ordine affinché ricostruiscano le circostanze e individuino eventuali responsabilità.

