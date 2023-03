Bambina azzannata dal pitbull a Rodì Milici rimane in gravi condizioni: è in coma farmacologico

Sono ore drammatiche per la famiglia della bambina di tre anni azzannata da un pitbull lunedì scorso a Rodì Milici. La piccola, che ha subito un delicato intervento chirurgico per le ferite riportate alla testa, rimane in gravi condizioni: è in coma farmacologico.

Le condizioni di salute

L'aggressione da parte dell'animale è avvenuta intorno alle 19 di lunedì, mentre si trovava a casa dai nonni materni in via Giacomo Leopardi a Barcellona. La piccola è stata subito soccorsa e trasportata in elisoccorso al Policlinico di Messina dove è stata ricoverata in codice rosso con ferite alla testa e al viso. Nella notte è stata poi sottoposta ad un delicato intervento chirurgico da un'équipe composta da neurochirurgo, otorino e oculista, e le sue condizioni rimangono molto serie. La bambina è ricoverata in terapia intensiva pediatrica in prognosi riservata e adesso si trova in coma farmacologico.

La dinamica

Per quanto riguarda la dinamica, la Procura di Barcellona ha aperto un fascicolo d’inchiesta e delegato le forze dell’ordine affinché ricostruiscano le circostanze e individuino eventuali responsabilità. Si sta delineando la dinamica, la bimba è stata ferita gravemente dal pitbull dello zio materno che vive con i nonni dalla bambina. L'animale si trovava fuori in balcone per motivi precauzionali, proprio perchè in casa era presente la nipote. Il pitbull avrebbe abbaiato a lungo e uno dei nonni avrebbe aperto un'anta della finestra per accarezzare il cane. Secondo il racconto il pitbull sarebbe sfuggito e azzannato la bambina. Il nonno paterno nel tentativo di sottrarre la nipote al cane, ha riportato ferite alle braccia.

© Riproduzione riservata