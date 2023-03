Barcellona, la droga arrivava in cella nella pasta al forno: traditi dallo scanner

Un vassoio di pasta al forno diretto ad un detenuto della Casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto conteneva ovuli pieni di droga. Tradito dallo scanner metal detector riattivato da qualche settimana dopo un periodo di fermo per guasto. Sarebbe stato uno degli agenti in servizio al controllo ad accorgersi, attraverso il monitor, che all'interno della vaschetta di alluminio c’erano ovetti sparsi sul fondo. Ben 14 ovuli confezionati con fogli di alluminio, che contenevano cocaina, hascish e pasticche di varia natura. Il vassoio era diretto ad un detenuto del V Reparto della Casa circondariale dove in prevalenza sono internati barcellonesi in attesa di giudizio.

