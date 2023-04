Barcellona Pozzo di Gotto, bimbo di 4 mesi cade, sbatte la testa e muore: indagini in corso

Un bimbo tunisino di soli 4 mesi è morto al Policlinico di Messina. I genitori del piccolo lo avevano portato di notte d'urgenza all'ospedale di Milazzo a quanto pare in seguito ad una caduta avvenuta a Barcellona Pozzo di Gotto, nella casa in cui abitava. Poi le dimissioni, l'aggravamento e il nuovo trasporto al Policlinico della città dello stretto dove è stato operato per un trauma cranico. L'intervento chirurgico, peró, non ha salvato il bimbo.

La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha aperto un fascicolo di indagine di cui si stanno occupando i carabinieri del luogo. Il cadavere del piccolo è adesso a disposizione dell'Autorità giudiziara.

Da indiscrezioni raccolte, a quanto sembra, il neonato era con uno zio quando gli è caduto dalle braccia sbattendo a terra la testa. Caduta che si è rivelata fatale.

© Riproduzione riservata