Ennesima tragedia a Barcellona, quarantenne cade dal monopattino e muore

Drammatico incidente a Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese. Intorno alle 14 di oggi un uomo di 41 anni è caduto a terra mentre era su un monopattino elettrico ed ha sbattuto la testa. Giuseppe Tindaro Clemente, questo il nome della vittima, è morto dopo l'arrivo all'ospedale di Milazzo.

Da stabilire ancora le cause della caduta, avvenuta in via Salvatore Cattafi. Il 41enne è stato trovato a terra da alcuni passanti privo di conoscenza e con una profonda ferita alla testa. A terra c'erano il monopattino e i suoi effetti personali. La perizia dei vigili urbani, con l'ausilio di eventuali videocamere della zona, dovrà stabilire se l'uomo si è scontrato con un altro mezzo che è scappato senza prestare soccorso o se è caduto accidentalmente senza aver urtato altri mezzi.

Il ferito è stato trasportato dai sanitari del 118, in codice rosso, all'ospedale Fogliani di Milazzo, ma le sue condizioni erano disperate a cause del grave trauma riportato. È deceduto in ospedale poco dopo esservi giunto.

