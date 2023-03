Pesca record a Stromboli, catturato un totano di 8 chili

Alle isole Eolie si susseguono le pescate record. Stavolta è accaduto a Stromboli. La vulcanica isola, in mare ha eruttato un bel totano di 8 chilogrammi. E’ stato catturato dal “tassinaro” dell’isola Fabrizio Di Maggio che con la sua barca si è recato in località Forgia Vecchia, tratto di mare sempre più pescoso.

E grande è stata la sorpresa quando ha tirato su il totano gigante.

Alle Eolie non è la prima volta. Già diverse sono state le occasioni per i pescatori dilettanti isolani. Sia a Lipari ed anche a Salina.

Nella foto x email Fabbrizio Di Maggio la moglie Valentina Martelli famosa showgirl strombolana e il totano gigante

