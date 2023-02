Pesca record a Lipari, catturato un totano di oltre 8 chili

Pesca record a Lipari per Nunzio Profilio. Al largo di Monte Rosa ha catturato un totano imperiale gigante di oltre 8 chilogrammi. E non è la prima volta: spiccano spatole di 4 chilogrammi e l'avvistamento di uno squalo di tre metri con un peso di due quintali. La sua passione per la pesca l'ha acquisita grazie al padre Bartolo, che sin da piccolo seguiva nel suo peschereccio.

Anche il fratello Giuseppe era un pescatore ma scomparve 24 anni durante una battuta di pesca al largo delle Eolie. Fu ritrovata solo la sua barca al largo della Calabria con il carico di pesce. Le indagini avviate dalle autorità preposte non portarono a nulla. Ma solo ipotesi: probabilmente era finito in mare mentre tirava un grosso pesce.

foto e video notiziarioeolie.it

