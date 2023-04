Scontro tra furgone e autoarticolato sulla A18: muore messinese, grave il collega

Un morto e un ferito grave, entrambi messinesi. È il bilancio del terribile incidente che la scorsa notte ha coinvolto un furgone e un autoarticolato. Lo scontro è avvenuto sull'autostrada A18 Messina-Catania intorno alle 4.30.

Da una prima ricostruzione emerge che i due viaggiavano a bordo di un furgone quando, all'altezza dell'uscita di Giardini Naxos, in direzione Messina, si sono scontrati con il mezzo pesante finendo sotto il suo rimorchio. Da quanto si apprende i due tornavano da Riposto dopo aver comprato pesce per rivenderlo, come consuetudine, nella città dello Stretto. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Giardini per stabilire la dinamica dell'incidente.

Rallentamenti al traffico in autostrada tra lo svincolo Fiumefreddo e lo svincolo Giardini Naxos, nel tratto coinvolto nell'incidente si procede su una sola corsia.

© Riproduzione riservata